Meteo Italia al 23 aprile, cambia di nuovo tutto: freddo (Di sabato 10 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Aprendo i modelli matematici del mattino c’era il rischio, non conoscendo i rischi di certe dinamiche atmosferiche, di rimanere sbalorditi dagli scenari Meteo climatici all’orizzonte. Nel precedente approfondimento, chi lo ha letto lo ricorderà, si mise l’accento sulla nascita di una struttura anticiclonica ad alte latitudini: l’Anticiclone Scandinavo. Lassù sta facendo un gran freddo e sarà proprio l’aria fredda che, stratificando al suolo, faciliterà la genesi dell’Alta Pressione. Quando appare una struttura di quel tipo dobbiamo mettere in preventivo stravolgimenti previsionali, soprattutto dobbiamo mettere in conto la possibilità che il freddo possa in qualche modo propagarsi verso sud. Ebbene sì, è quel che potrebbe accadere. Perché l’Alta Scandinava ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 10 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Aprendo i modelli matematici del mattino c’era il rischio, non conoscendo i rischi di certe dinamiche atmosferiche, di rimanere sbalorditi dagli scenariclimatici all’orizzonte. Nel precedente approfondimento, chi lo ha letto lo ricorderà, si mise l’accento sulla nascita di una struttura anticiclonica ad alte latitudini: l’Anticiclone Scandinavo. Lassù sta facendo un grane sarà proprio l’aria fredda che, stratificando al suolo, faciliterà la genesi dell’Alta Pressione. Quando appare una struttura di quel tipo dobbiamo mettere in preventivo stravolgimenti previsionali, sopratdobbiamo mettere in conto la possibilità che ilpossa in qualche modo propagarsi verso sud. Ebbene sì, è quel che potrebbe accadere. Perché l’Alta Scandinava ...

