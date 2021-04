Meteo domani domenica 11 aprile: nuvole e piogge su gran parte d’Italia (Di sabato 10 aprile 2021) Meteo domani domenica 11 aprile: le previsioni segnalano una giornata all’insegna del maltempo, con nuvolosità (e in qualche caso piogge) un po’ su tutta Italia La giornata di domani domenica 11 aprile dovrebbe vedere il ritorno del maltempo che si farà sentire soprattutto sulle regioni del Nord. La perturbazione potrebbe portare rovesci sulla maggior parte L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 10 aprile 2021)11: le previsioni segnalano una giornata all’insegna del maltempo, con nuvolosità (e in qualche caso) un po’ su tutta Italia La giornata di11dovrebbe vedere il ritorno del maltempo che si farà sentire soprattutto sulle regioni del Nord. La perturbazione potrebbe portare rovesci sulla maggiorL'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Agenzia_Ansa : Le previsioni del tempo per oggi - ossacan68 : RT @CentrometeoER: ?? Precipitazioni in risalita da Sud-Ovest tra stanotte e le prime ore di domani mattina PREVISIONI AGGIORNATE ?? https:/… - CentrometeoER : ?? Precipitazioni in risalita da Sud-Ovest tra stanotte e le prime ore di domani mattina PREVISIONI AGGIORNATE ??… - pcbassignana : RT @RegLiguria: [10/4-20.00] #AllertaMeteoLIG ?? Scatta l’allerta meteo GIALLA per piogge sulla costa savonese e genovese e sulle valli sa… - JunipersV : RT @RegLiguria: [10/4-20.00] #AllertaMeteoLIG ?? Scatta l’allerta meteo GIALLA per piogge sulla costa savonese e genovese e sulle valli sa… -