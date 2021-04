Messina | morto avvocato di 45 anni per emorragia cerebrale Il 12 marzo era stato vaccinato | disposta l’autopsia

(Di sabato 10 aprile 2021) Non ce l’ha fatta l’di 45di Tusa, Mario Turrisi. Dopo quattro giorni di coma ènella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 aprile. Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime, dopo che le analisi avevano mostrato un’in corso. Un caso simile agli altri siciliani per cui si sospetta un nesso con la somministrazione del vaccino di Astrazeneca. Lo scorso 12aveva ricevuto, infatti, il vaccino all’hub predisposto a Mistretta, sui Nebrodi, circostanza che aveva pubblicizzato con orgoglio su Facebook. Poco dopo aveva iniziato ad accusare forti mal di testa. Unodi malessere che si era aggravato a settimane di distanza, precisamente la sera di Pasqua, quando ha accusato un malore mentre si trovava nella sua abitazione. ...

magicaGrmente22 : Messina, morto l'avvocato di 45 anni per emorragia cerebrale. Il 12 marzo era stato vaccinato: disposta l'autopsia - AlienoGrigio17 : #AstraZeneca, un altro decesso: morto l'avvocato 45enne. L'uomo aveva avuto una trombosi un paio di settimane dopo… - DigitalMatt3 : RT @noitre32: L'uomo aveva avuto una trombosi un paio di settimane dopo aver ricevuto il vaccino. Era ricoverato dalla scorsa domenica al P… - Economicus : RT @MilanoStremitz1: 45j.Advokat in Sizilien nach Astra zeneca Impfung tot! ????? Messina, morto avvocato di 45 anni colpito da emorragia ce… - BagueraDaniela : RT @AndFranchini: #AstraZeneca, è morto l'avvocato 45enne di Messina colpito da trombosi: indaga la Procura -

Astrazeneca,l'avvocato messinese Turrisi , originario di Tusa cittadina in provincia di, si era vaccinato il 12 Marzo presso l'Ospedale di Mistretta, ricevendo la prima dose di ...Mario Turrisi, l' avvocato 45enne che la scorsa domenica era stato ricoverato d'urgenza al Policlinico diper una trombosi del seno cerebrale, non ce l'ha fatta. Un paio di settimane prima del malore, il 12 marzo, il legale aveva ricevuto una dose del vaccino anti - Covid prodotto dall'azienda ...