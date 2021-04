Meloni: “È arrivato il momento di riaprire in sicurezza per far ripartire l’economia italiana” (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – “Si continua a sbagliare strategia. Dopo un anno di chiusure indiscriminate, siamo nuovamente al punto di partenza. Ribadiamo la necessità di intervenire sui reali focolai di contagio e di investire sulle cure domiciliari. È arrivato il momento di riaprire in sicurezza per far ripartire l’economia italiana”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che anche giovedì sera, a “Porta a Porta”, si è espressa sull’argomento, sottolineando quanto fosse “un controsenso tenere chiusi musei, palestre, bar e ristoranti se poi la mattina ci sono centinaia di persone ammassate sui mezzi pubblici. Il potenziamento dei trasporti doveva essere una priorità della quale i Governi che hanno gestito la pandemia non hanno tenuto conto”. L'articolo ... Leggi su lopinionista (Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – “Si continua a sbagliare strategia. Dopo un anno di chiusure indiscriminate, siamo nuovamente al punto di partenza. Ribadiamo la necessità di intervenire sui reali focolai di contagio e di investire sulle cure domiciliari. Èildiinper far”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, che anche giovedì sera, a “Porta a Porta”, si è espressa sull’argomento, sottolineando quanto fosse “un controsenso tenere chiusi musei, palestre, bar e ristoranti se poi la mattina ci sono centinaia di persone ammassate sui mezzi pubblici. Il potenziamento dei trasporti doveva essere una priorità della quale i Governi che hanno gestito la pandemia non hanno tenuto conto”. L'articolo ...

Advertising

Lopinionista : Meloni: “È arrivato il momento di riaprire in sicurezza per far ripartire l’economia italiana” - 00650301 : RT @Libero_official: 'È arrivato lui, non ci vuole molto'. Giorgia #Meloni a #portaaporta critica #Draghi sulla gestione del piano-vaccini:… - laratta_enzo : RT @Libero_official: 'È arrivato lui, non ci vuole molto'. Giorgia #Meloni a #portaaporta critica #Draghi sulla gestione del piano-vaccini:… - giacobellop : Alla Sign. Meloni, Il suo Generale Figiuolo che si vanta di fare 500000 vaccini, e fino adesso noci e' arrivato nem… - Bianca34874951 : RT @Libero_official: 'È arrivato lui, non ci vuole molto'. Giorgia #Meloni a #portaaporta critica #Draghi sulla gestione del piano-vaccini:… -