Max von Sydow, il cavaliere del cinema di Ingmar Bergman (Di sabato 10 aprile 2021) Attore feticcio del grande Ingmar Bergman, lo svedese Max von Sydow si è spento poco più di un anno fa in Provenza, all’età di novant’anni. Protagonista di centinaia di pellicole e serie televisive, tutti i cinefili lo ricordano per il suo ruolo da cavaliere ne Il settimo sigillo. I più giovani invece hanno avuto la fortuna di vederlo diventare il Corvo a tre occhi ne Il Trono di Spade, una delle sue ultime apparizioni. In mezzo ai due titoli c’è la carriera instancabile di un attore che ha dato tanto al cinema internazionale, collaborando con i più grandi. Ripercorriamola brevemente. Max von Sydow – Photo Credits: L’osservatoreLa lunga carriera di Max von Sydow Il primo ruolo da protagonista glielo offrì nel 1957 Ingmar Bergman ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Attore feticcio del grande, lo svedese Max vonsi è spento poco più di un anno fa in Provenza, all’età di novant’anni. Protagonista di centinaia di pellicole e serie televisive, tutti i cinefili lo ricordano per il suo ruolo dane Il settimo sigillo. I più giovani invece hanno avuto la fortuna di vederlo diventare il Corvo a tre occhi ne Il Trono di Spade, una delle sue ultime apparizioni. In mezzo ai due titoli c’è la carriera instancabile di un attore che ha dato tanto alinternazionale, collaborando con i più grandi. Ripercorriamola brevemente. Max von– Photo Credits: L’osservatoreLa lunga carriera di Max vonIl primo ruolo da protagonista glielo offrì nel 1957...

