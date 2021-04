Masters1000 Montecarlo | Cecchinato | Fabbiano e Travaglia superano il primo turno delle qualificazioni Eliminato Marcora

(Di sabato 10 aprile 2021) Bilancio positivo per quanto concerne gli ultimi quattro match che hanno visto impegnati gli azzurri neldi qualificazione aldi. Semaforo verde per Marco, Thomase Stefanoinvece Roberto. Iniziamo dalle note liete.è stato autore di un match di grande personalità nel quale l’indiano Sumit Nagal ha retto per un solo set. Il punteggio finale è stato di 6-3 6-0 che racconta solo parzialmente la superiorità mostrata in campo dall’azzurro. Bene ancheche però ha dovuto faticare non poco per battere l’elvetico Marc-Andrea Hüsler. Il siciliano dopo aver perso a 5 il tie-break nel...

Advertising

infoitsport : Masters1000 Montecarlo: il tabellone di Lorenzo Musetti. Aslan Karatsev al 1° turno, poi Tsitsipas - infoitsport : Masters1000 Montecarlo: il tabellone di Jannik Sinner. Novak Djokovic al secondo turno, ma prima c'è Ramos-Vinolas - OA_Sport : Masters1000 Montecarlo: il tabellone di Jannik #Sinner. Novak Djokovic al secondo turno, ma prima c’è Ramos-Vinolas - OA_Sport : Masters1000 Montecarlo: il tabellone di Lorenzo #Musetti. Aslan Karatsev il primo ostacolo, poi Tsitsipas - OA_Sport : #TENNIS - Scoprite con noi il percorso di Lorenzo Musetti a Montecarlo: subito l'ostacolo importante di Karatsve al… -

Ultime Notizie dalla rete : Masters1000 Montecarlo

Non un bel test in vista deldi, dove dovrà difendere i punti del successo del 2019. ATP, Cagliari Musetti salva 4 match point e centra i quarti: il meglio in 4 44 MINUTI FA ......e nella sua giovanissima carriera può già raccontare di essere nella finale di un, ...il secondo italiano di sempre ad arrivare all'atto conclusivo di un 1000 dopo Fabio Fognini a...Bilancio positivo per quanto concerne gli ultimi quattro match che hanno visto impegnati gli azzurri nel primo turno di qualificazione al Masters1000 di Montecarlo. Semaforo verde per Marco Cecchinato ...Hanno preso il via le qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo, secondo ‘Mille’ della stagione, di scena nel Principato di Monaco. Avvio agrodolce per i colori azzurri, che vantano sei atleti ai ...