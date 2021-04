Massimiliano Fedriga nuovo presidente della Conferenza delle Regioni | gli auguri di Brunetta

(Di sabato 10 aprile 2021) ROMA – “Buon lavoro ae Michele Emiliano, eletti rispettivamentee vice. Sono certo che sapranno guidare lein una leale e proficua collaborazione con il Governo. Il momento è storico: abbiamo l’opportunità di lavorare insieme per mettere in sicurezza il Paese e costruire il futuro a partire dal Pnrr”. Così su Facebook il ministropubblica amministrazione, Renato(foto). L'articolo L'Opinionista.

Regioni, Fials: Auguri a neoelettied Emiliano, proseguano lavoro ben svolto da Bonaccini e Toti. "Facciamo i migliori auguri di buon lavoro a, governatore del FVG, neoeletto presidente della conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e a Michele Emiliano , presidente della Regione Puglia, che andrà a ricoprire ...nuovo presidente Conferenza Regioni/ Subentra a Bonaccini GOLDEN POWER, CENTEMERO: 'POTERI SPECIALI PER RIBADIRE ATLANTISMO ITALIA' In questo solco si inserisce il commento di ...ROMA - "Buon lavoro a Massimiliano Fedriga e Michele Emiliano, eletti rispettivamente presidente e vicepresidente della Conferenza delle Regioni. Sono ...Fratelli d'Italia in pressing sul governo per far ripartire lo sport amatoriale. La richiesta viene avanzata dal partito di Giorgia Meloni in ...