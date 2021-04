Maserati Levante Hybrid | presentazione il 19 aprileHDblog it

(Di sabato 10 aprile 2021)presenterà ufficialmente la nuovail prossimo 19 aprile. L’evento di lancio si terrà ovviamente in forma digitale visto il delicato momento sul fronte sanitario. Si tratta del secondo modello elettrificato del marchio dopo la Ghiblisvelata nell’estate del 2020. MOTORE ELETTRIFICATO Purtroppo, la casa automobilistica non ha voluto condividere particolari dettagli di questa sua nuova autovettura. Da tempo, però, girano alcune indiscrezioni che affermano che lapotrebbe disporre del medesimo powertrain della Ghibli. Dunque, si tratterebbe di un’unità 4 cilindri benzina turbo di 2 litri di cilindrata abbinata ad un sistema Mild48 V. Sulla Ghibli, questo propulsore è in grado di erogare 330 ...

presenterà ufficialmente la nuovaHybrid il prossimo 19 aprile . L'evento di lancio si terrà ovviamente in forma digitale visto il delicato momento sul fronte sanitario. Si tratta del ...Il prototipo sembra essere realizzato con alcune componenti prese in prestito dalma l'aspetto generale rivela chiaramente che il nuovo Ferrari Purosangue sarà basato su una ...Si parla, infatti, che per la versione ibrida possa essere proposta la trazione integrale. L'appuntamento è, dunque, per il 19 di aprile alle 10 del mattino per scoprire i segreti della Maserati ...Maserati ha annunciato la data di presentazione della Levante Hybrid. È tutto pronto per il debutto della nuova Maserati Levante Hybrid, una vettura che conferma come l’azienda automobilistica ...