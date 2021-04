Marvin Vettori, la battaglia campale per sognare il Mondiale. Sfida a Holland, notte di fuoco per svoltare (Di sabato 10 aprile 2021) Marvin Vettori si gioca un bel pezzo di carriera questa sera (attorno alle ore 23.00/00.00) quando affronterà Kevin Holand, nel main event della Fight Night organizzata da UFC, la promotion più importante al mondo per quanto riguarda la MMA. Il fighter italiano salirà sull’ottagono di Las Vegas (USA) per Sfidare lo statunitense in un incontro davvero determinante per il suo futuro: dalla possibile vittoria passano tutti i sogni di poter combattere per il titolo Mondiale in un prossimo futuro, un’eventuale sconfitta complicherebbe inevitabilmente la scalata verso il sogno più ambito. Guarda in streaming live Marvin Vettori-Kevin Holland su DAZN Il nostro portacolori, attuale numero 6 del ranking dei pesi medi, sogna una nuova magia nell’evento più importante della ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021)si gioca un bel pezzo di carriera questa sera (attorno alle ore 23.00/00.00) quando affronterà Kevin Holand, nel main event della Fight Night organizzata da UFC, la promotion più importante al mondo per quanto riguarda la MMA. Il fighter italiano salirà sull’ottagono di Las Vegas (USA) perre lo statunitense in un incontro davvero determinante per il suo futuro: dalla possibile vittoria passano tutti i sogni di poter combattere per il titoloin un prossimo futuro, un’eventuale sconfitta complicherebbe inevitabilmente la scalata verso il sogno più ambito. Guarda in streaming live-Kevinsu DAZN Il nostro portacolori, attuale numero 6 del ranking dei pesi medi, sogna una nuova magia nell’evento più importante della ...

