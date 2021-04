Marc Marquez, arriva l’OK dei medici (Di sabato 10 aprile 2021) Ed ecco la notizia che mezzo paddock stava aspettando: Marc Marquez torna in pista, ed è ufficiale! Con un breve comunicato, la Honda annuncia che l’otto volte campione del mondo ha ottenuto l’OK dallo staff medico curante per poter riprendere l’attività agonistica. E’ la fine di un incubo per “El Cabronsito”, alle prese con i postumi di una frattura al braccio destro decisamente spinosa. Dopo tre operazioni, una pseudoartrosi ed un’infezione, il numero 93 può finalmente rientrare nei campi di gara. Una vera e propria liberazione! Marc Marquez, quando torna? Il comunicato stampa di HRC è piuttosto breve. In sostanza, la casa giapponese si limita a dire che Marquez ha ricevuto il nulla osta dai suoi medici curanti, e che può riprendere l’attività di pilota in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 10 aprile 2021) Ed ecco la notizia che mezzo paddock stava aspettando:torna in pista, ed è ufficiale! Con un breve comunicato, la Honda annuncia che l’otto volte campione del mondo ha ottenutodallo staff medico curante per poter riprendere l’attività agonistica. E’ la fine di un incubo per “El Cabronsito”, alle prese con i postumi di una frattura al braccio destro decisamente spinosa. Dopo tre operazioni, una pseudoartrosi ed un’infezione, il numero 93 può finalmente rientrare nei campi di gara. Una vera e propria liberazione!, quando torna? Il comunicato stampa di HRC è piuttosto breve. In sostanza, la casa giapponese si limita a dire cheha ricevuto il nulla osta dai suoicuranti, e che può riprendere l’attività di pilota in ...

