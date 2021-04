Manchester United, non solo Haaland: si studia un piano per Kane (Di sabato 10 aprile 2021) Il Manchester United ci prova per Harry Kane. I dettagli della possibile trattativa con il Tottenham Secondo quanto riferito da The Athletic, Erling Haaland resta il principale obiettivo di mercato del Manchester United per la prossima stagione Ad ogni modo, complice i 150 milioni richiesti dal Borussia Dortmund, i Red Devils valutano un altro centravanti: Harry Kane. Il piano dei Red Devils è quello di provare ad impostare uno scambio con il Tottenham per abbassare l’eventuale parte cash da destinare agli Spurs. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Ilci prova per Harry. I dettagli della possibile trattativa con il Tottenham Secondo quanto riferito da The Athletic, Erlingresta il principale obiettivo di mercato delper la prossima stagione Ad ogni modo, complice i 150 milioni richiesti dal Borussia Dortmund, i Red Devils valutano un altro centravanti: Harry. Ildei Red Devils è quello di provare ad impostare uno scambio con il Tottenham per abbassare l’eventuale parte cash da destinare agli Spurs. L'articolo proviene da Calcio News 24.

