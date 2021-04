Malumori nel M5s dopo lo scontro con Casaleggio (Di sabato 10 aprile 2021) I pentastellati preoccupati anche per il futuro e l'identità del MoVimento. Oggi è previsto un nuvo incontro tra Giuseppe Conte, futuro capo politico e i ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 10 aprile 2021) I pentastellati preoccupati anche per il futuro e l'identità del MoVimento. Oggi è previsto un nuvo incontro tra Giuseppe Conte, futuro capo politico e i ...

Ultime Notizie dalla rete : Malumori nel Malumori nel M5s dopo lo scontro con Casaleggio I pentastellati preoccupati anche per il futuro e l'identità del MoVimento. Oggi è previsto un nuvo incontro tra Giuseppe Conte, futuro capo politico e i ...

M5S - Casaleggio, Crimi 'taglia' i fondi a Rousseau Nel groviglio di malumori che da settimane prende allo stomaco i Cinque stelle, ogni problema si risolve ormai a una questione di soldi. Nel pieno della guerra con Rousseau, il capo politico Vito ...

Malumori nel M5s dopo lo scontro con Casaleggio TG La7 Castellani: «Lista unica con partiti piccoli insieme a movimenti civici, ma niente patto con il M5S» Ma per imbastire un dialogo, non per un’alleanza al primo turno: i torinesi non capirebbero». «Una lista unica con i partiti più piccoli e i civici, ma niente terzo polo: rim ...

Santa Margherita e Chiavari, regolari i mercati del venerdì ma i malumori non mancano Chiavari – Non si ricuce la spaccatura tra il Comune di Santa Margherita e molti titolari dei banchi del mercato settimanale, che si dicono, come Armando Ciregia, sul ciglio delle azioni legali e pure ...

