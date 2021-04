Maldini | “Per il rinnovo di Ibrahimovic siamo ai dettagli”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 10 aprile 2021) Paolo, direttore tecnico del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della sfida col Parma. Mandzukic è dispiaciuto, pensava di essere in una condizione diversa. Sappiamo bene che c’era questo rischio, è stato molto tempo fermo ed è una questione quasi fisiologica. Donnarumma? Io non giudico, so quello che ho a disposizione al club e ho in mente la squadra da costruire. Negli affari bisogna essere felici in due. Pervicinissimi al, mancano soltanto pochi. L'articolo ilNapolista.