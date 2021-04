'Magna magna' all'ospedale di Gela. Anche il cappellano tra i 36 ladri di cibo (Di sabato 10 aprile 2021) AGI - Era un 'magna magna' all'ospedale di Gela. La mensa alla stregua di un supermarket in cui approvvigionarsi a sbafo. Almeno cinquecento i furti commessi e documentati in soli due mesi. E qualcuno è stato sorpreso persino a orinare nei locali. Adesso è arrivato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per 36 persone, nell'ambito dell'inchiesta denominata, appunto, "magna magna". Coinvolti alcuni dipendenti della ditta incaricata della sanificazione e del supporto alle cucine all'interno dell'azienda ospedaliera "Vittorio Emanuele", loro familiari, cuochi, operatori sanitari e Anche il cappellano dell'ospedale. Il danno è stato quantificato in poco più ... Leggi su agi (Di sabato 10 aprile 2021) AGI - Era un '' all'di. La mensa alla stregua di un supermarket in cui approvvigionarsi a sbafo. Almeno cinquecento i furti commessi e documentati in soli due mesi. E qualcuno è stato sorpreso persino a orinare nei locali. Adesso è arrivato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per 36 persone, nell'ambito dell'inchiesta denominata, appunto, "". Coinvolti alcuni dipendenti della ditta incaricata della sanificazione e del supporto alle cucine all'interno dell'azienda ospedaliera "Vittorio Emanuele", loro familiari, cuochi, operatori sanitari eildell'. Il danno è stato quantificato in poco più ...

