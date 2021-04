Maggiore: “Partita non bella, ma abbiamo portato a casa tre punti fondamentali” (Di sabato 10 aprile 2021) Giulio Maggiore, autore del momentaneo 2-2 contro il Crotone, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Quello che dice penso sia un gol importantissimo, abbiamo fatto una Partita meno pulita delle altre ma alla fine l’abbiamo portata a casa. abbiamo sbagliato qualcosa, abbiamo avuto grande forza e la vittoria ci darà una grossa mano per le ultime giornate. Giochiamo quasi meglio con le big invece con le piccole facciamo più fatica ma era fondamentale vincere oggi. La Partita di oggi era fondamentale”. Foto: Instagram personale Maggiore L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Giulio, autore del momentaneo 2-2 contro il Crotone, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Quello che dice penso sia un gol importantissimo,fatto unameno pulita delle altre ma alla fine l’portata asbagliato qualcosa,avuto grande forza e la vittoria ci darà una grossa mano per le ultime giornate. Giochiamo quasi meglio con le big invece con le piccole facciamo più fatica ma era fondamentale vincere oggi. Ladi oggi era fondamentale”. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Spezia - Crotone 2-2, rete di Maggiore G. (SPE) - HyboriaLeague : Simy (OPHIR), Maggiore (KOTH), Messias (ZINGARA) e Benali (BRYTHUNIA) apriranno la giornata di #HyboriaLeague con u… - veniceclassic : #OnAir Partita in fa maggiore per ottetto di fiati Op.57 by Franz Krommer (1759-1831) -> Listen live:… - TizianoMulier10 : @PavAradis Ieri é stata una partita strana dove come moltissimo spesso capita nelle partite ad eliminazione diretta… - antuan_rinaldi : @PassioneCalc10 @juventibus @2DaniLuiz @Cuadrado @juventusfc quest'anno, forse la soluzione vista vs il Napoli è pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Maggiore Partita Spezia, le pagelle di CM: Erlic, uomo del match Maggiore 7,5: un gol pesantissimo quello del pareggio, da autentico uomo d'area quale non è a coronamento dell'ennesima partita sopra le righe. Ricci 5: avulso dal gioco soprattutto per merito degli ...

Maggiore: "Era fondamentale, ma non dobbiamo mollare niente" La Spezia - "Abbiamo avuto grande forza, sapevamo che era una partita fondamentale. La vittoria ci darà una grande mano per le ultime giornate". Giulio Maggiore segna il terzo gol in serie A ed è un gol pesantissimo. Parla a Sky alla fine di Spezia - Crotone 3 - ...

Maggiore: “Partita non bella, ma abbiamo portato a casa tre punti fondamentali” alfredopedulla.com Ritorno in arancione Fuc potenzia le corse a partire da domani Da Udine ne partiranno 28 (solo nei festivi quella delle 10.33), la prima alle 6.30, l’ultima alle 21.33. Nel caso i pullman erogheranno dodici corse. Massima la copertura nella fascia mattutina ...

Sole, mare e vacanze. Ecco quando e come riparte la costa veneta hanno inghiottito gran parte della spiaggia. — Su Google Maps sono pubblicati, grazie anche alla collaborazione di un’azienda di Padova, i tracciati delle piste ciclabili di Bibione e dell ...

7,5: un gol pesantissimo quello del pareggio, da autentico uomo d'area quale non è a coronamento dell'ennesimasopra le righe. Ricci 5: avulso dal gioco soprattutto per merito degli ...La Spezia - "Abbiamo avuto grande forza, sapevamo che era unafondamentale. La vittoria ci darà una grande mano per le ultime giornate". Giuliosegna il terzo gol in serie A ed è un gol pesantissimo. Parla a Sky alla fine di Spezia - Crotone 3 - ...Da Udine ne partiranno 28 (solo nei festivi quella delle 10.33), la prima alle 6.30, l’ultima alle 21.33. Nel caso i pullman erogheranno dodici corse. Massima la copertura nella fascia mattutina ...hanno inghiottito gran parte della spiaggia. — Su Google Maps sono pubblicati, grazie anche alla collaborazione di un’azienda di Padova, i tracciati delle piste ciclabili di Bibione e dell ...