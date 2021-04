M5s | Conte | mia investitura passerà da voto su piattaforma

(Di sabato 10 aprile 2021) "Il principio di democrazia interna è fondamentale e lo dobbiamo salvaguardare in tutti i modi". Lo ha detto, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari, Giuseppeparlando all'assemblea con i ...

Lo ha detto, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari, Giuseppeparlando all'assemblea con i senatorie sottolineando che la sua investitura non sarà un'operazione verticistica ma ...E' quanto scrive in un post su Facebook Vito Crimi, reggente del, dopo l'incontro tra i senatori e Giuseppe."Nell'incontro odierno con i senatoriha posto al centro tre elementi ...giuseppe conte saluta la folla 4 (ANSA) - "Questi confronti servono anche perché io stesso ho colto fin da subito i rischi di un'operazione verticistica. L'investitura di Beppe Grillo, le vostre numer ...Ad annunciarlo è stato Giuseppe Conte che si è rivolto ai senatori del M5s, durante l’assemblea, svoltasi in videoconferenza, con i parlamentari pentastellati. Tre ore di riunione al centro della ...