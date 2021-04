Lutto nel mondo della moda, muore a 78 anni l’estrosa stilista Fiorella Mancini (Di sabato 10 aprile 2021) Si è spenta all’età di 78 anni, nella sua abitazione di Preganziol (Treviso) la nota stilista Fiorella Mancini. Fiorella è stata negli ultimi 30 anni un’icona di stile, artista eclettica, stilista e designer. Sposata con l’architetto Plinio Danieli, Fiorella Mancini gestiva il suo atelier a Venezia, in Campo Santo Stefano dal 1968. Nata a Ferrara L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 10 aprile 2021) Si è spenta all’età di 78, nella sua abitazione di Preganziol (Treviso) la notaè stata negli ultimi 30un’icona di stile, artista eclettica,e designer. Sposata con l’architetto Plinio Danieli,gestiva il suo atelier a Venezia, in Campo Santo Stefano dal 1968. Nata a Ferrara L'articolo NewNotizie.it.

