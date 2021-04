Lutto nel mondo della moda: è morta la nota stilista Fiorella Mancini (Di sabato 10 aprile 2021) Il mondo della moda piange la scomparsa della stilista veneziana Fiorella Mancini, molto amata per lo stile provocatorio e stravagante. La tragica notizia della scomparsa di Fiorella Mancini ha colpito il mondo della moda, della quale è stata una straordinaria protagonista soprattutto tra gli anni ’80 e ’90. Veneziana di origini ma trapiantata nel trevigiano, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 10 aprile 2021) Ilpiange la scomparsaveneziana, molto amata per lo stile provocatorio e stravagante. La tragica notiziascomparsa diha colpito ilquale è stata una straordinaria protagonista soprattutto tra gli anni ’80 e ’90. Veneziana di origini ma trapiantata nel trevigiano, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

ilriformista : Lutto nel mondo dello sci. Gustav Thoeni aveva 71 anni, è morto all'ospedale di Bolzano - Apuarex : @EntropicBazaar Chi ha avuto tempo di elaborare il lutto nel decennio passato, con la distorsione delle dinamiche e… - messveneto : Imprenditoria in lutto per Flavio Pellegrini: ricoverato per Covid, è morto in ospedale a 70 anni: Aveva 70 anni, e… - M_Berti : C'era in lui un qualcosa che regalava serenità, forse era quel sorriso pulito tra il timido e il rispettoso.… - CoelhoDrica1972 : Salutare l'amore che velocemente tramuta verso l'infinito... Ahimè che sento nel cuore l'aghiaggiante pressaggio de… -