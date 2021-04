L’unica coppia durata 4 anni dopo Matrimonio a prima vista Italia si è lasciata (Di sabato 10 aprile 2021) Francesca Musci e Stefano Protaggi si sono lasciati. L’unica coppia di Matrimonio a prima vista Italia che aveva deciso di rimanere sposata dopo il programma e aveva convalidato l’unione un anno dopo ha annunciato la fine del loro amore. A farlo, Francesca su Instagram, mentre l’ex marito Stefano non è più sui social e ha preferito il silenzio. La ragazza ha solo confessato che la storia d’amore si è conclusa e che ci sarà tempo e modo per poterne parlare meglio. Al momento spazio solo alla rielaborazione e tempo per rimarginare le ferite, solo una foto con le mani ancora segnate dalle fedi e il messaggio: “Rimarrà per sempre la mia favola moderna, tornassi indietro rifarei tutto”, con tanto di data del Matrimonio ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) Francesca Musci e Stefano Protaggi si sono lasciati.diche aveva deciso di rimanere sposatail programma e aveva convalidato l’unione un annoha annunciato la fine del loro amore. A farlo, Francesca su Instagram, mentre l’ex marito Stefano non è più sui social e ha preferito il silenzio. La ragazza ha solo confessato che la storia d’amore si è conclusa e che ci sarà tempo e modo per poterne parlare meglio. Al momento spazio solo alla rielaborazione e tempo per rimarginare le ferite, solo una foto con le mani ancora segnate dalle fedi e il messaggio: “Rimarrà per sempre la mia favola moderna, tornassi indietro rifarei tutto”, con tanto di data del...

