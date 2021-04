Lourdes | il mistero del corpo della santa Bernadette | è così da 142 anni

Leggi su funweek

(Di sabato 10 aprile 2021) Sabato 10 aprile su Rete 4 in prima serata andrà in onda il film ‘: miracolo a’. Diretto da Jean Sagols con Katia Miran, Alessandra Martines, Francis Huster e Michel Aumont, racconta la storiail cuiriposa in una teca di cristallo apressoché intatto. La giovane morì nel 1879 e nonostante siano passati 142, i segnidecomposizione sono pressoché inesistenti. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv,: miracolo asu Rete 4: curiosità sul film che non sapevi Un miracolo, che richiama ancora oggi pellegrini da ogni parte del mondo.Soubirous vide per la prima volta la Madonna a 14...