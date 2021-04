Lotta Champions | «Il Milan può dare una grande risposta Il Napoli…»

(Di sabato 10 aprile 2021) Matteo Marani ha parlato della corsadella Juve e delle possibili minacce al posto nell’Europa che conta per i bianconeri Nel corso di un intervento negli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato dellaper un posto inLeague e delle risposte che hanno dato le squadre in questa stagione. Le sue parole. «Il Napoli cercherà di correre, se la Juve è quella di mercoledì ci sta nella, ma se ilvince a Parma sarà unaimportante. La Juve e il, quando sono uscite dalle Coppe, non hanno avuto la reazione che ha avuto l’Inter. In testa al campionato ora ci sono le squadre più forti adesso». I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Lotta Champions

BERGAMO - Le parole di Gian Piero Gasperini , tecnico dell' Atalanta , alla vigilia della trasferta di Firenze e con la sua squadra in pienaper la zona. "E' ancora lunga, i punti pesano molto e tutte le gare sono importanti, ma non decisive; bisogna continuare a giocare gara per gara e pensare alla singola partita perchè ...La Lazio arriva da tre vittorie consecutive, sta bene,per la. Sappiamo che sarà dura, ma ho visto la squadra giusta, siamo motivati. Il match d'andata? Per lunghi tratti si è visto ...Le strade di Harry Kane e del Tottenham potrebbero separarsi al termine della stagione in caso di mancata qualificazione in Champions League.A Verona bivio Champions. Per la Lazio si tratta di una partita fondamentale per il quarto posto, ma dovrà affrontarla con assenze importanti. Per la formazione Correa e Lazzari, ma ...