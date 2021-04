Lotta, Campionati Italiani Assoluti Ostia 2021: assegnati i titoli nella lotta greco romana (Di sabato 10 aprile 2021) Anche la seconda giornata di gara dei Campionati Italiani Assoluti 2021 di lotta è andata in archivio, al PalaPellicone di Ostia, con lo svolgimento delle competizioni della greco romana. 106 atleti complessivi si sono dati battaglia quest’oggi sulle materassine laziali per conquistare il titolo nazionale nelle varie categorie di peso in programma. La manifestazione rappresenta anche un test molto importante in vista degli Europei e del torneo globale di qualificazione olimpica. Nei -55 kg il nuovo campione italiano è Andrea Martino, che si è imposto nel round robin su Roberto Consorte (secondo) e Carlo Cardone (terzo). Conferma al vertice nei -60 kg per Jacopo Sandron, capace di regolare nell’atto conclusivo per superiorità tecnica ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Anche la seconda giornata di gara deidiè andata in archivio, al PalaPellicone di, con lo svolgimento delle competizioni della. 106 atleti complessivi si sono dati battaglia quest’oggi sulle materassine laziali per conquistare il titolo nazionale nelle varie categorie di peso in programma. La manifestazione rappresenta anche un test molto importante in vista degli Europei e del torneo globale di qualificazione olimpica. Nei -55 kg il nuovo campione italiano è Andrea Martino, che si è imposto nel round robin su Roberto Consorte (secondo) e Carlo Cardone (terzo). Conferma al vertice nei -60 kg per Jacopo Sandron, capace di regolare nell’atto conclusivo per superiorità tecnica ...

