Lorenzo Sonego, un tennista completo: 2° italiano a centrare una Finale su tutte e tre le superfici (Di sabato 10 aprile 2021) Antalya (Turchia) nel 2019, Vienna (Austria) nel 2020 e Cagliari (Italia) nel 2021: sono queste le coordinate spazio temporali delle Finali raggiunte da Lorenzo Sonego nel circuito ATP. Dopo Andreas Seppi, il piemontese è il secondo italiano a raggiungere gli atti conclusivi di tornei su tutte e tre le superfici. A chiudere il cerchio quest’oggi è stato il successo nella semiFinale del Sardegna Open contro l’americano Taylor Fritz (n.30 del mondo). Una partita molto lottata quella sul rosso sardo, vinta da Sonego sul punteggio di 6-4 5-7 6-1 in 2 ore e 39 minuti di partita. La sfida si è decisa sui dettagli e Lorenzo ha fatto vedere ancora una volta che nella lotta è sempre una bella “bega” per l’avversario. Lo sa bene Fritz che, dopo l’amaro ko nel ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Antalya (Turchia) nel 2019, Vienna (Austria) nel 2020 e Cagliari (Italia) nel 2021: sono queste le coordinate spazio temporali delle Finali raggiunte danel circuito ATP. Dopo Andreas Seppi, il piemontese è il secondoa raggiungere gli atti conclusivi di tornei sue tre le. A chiudere il cerchio quest’oggi è stato il successo nella semidel Sardegna Open contro l’americano Taylor Fritz (n.30 del mondo). Una partita molto lottata quella sul rosso sardo, vinta dasul punteggio di 6-4 5-7 6-1 in 2 ore e 39 minuti di partita. La sfida si è decisa sui dettagli eha fatto vedere ancora una volta che nella lotta è sempre una bella “bega” per l’avversario. Lo sa bene Fritz che, dopo l’amaro ko nel ...

Advertising

c_appendino : Alle ATP Cagliari il torinese Lorenzo #Sonego batte l'americano Fritz e vola in finale. Grandissimo Lorenzo, Torin… - TorinoFC_1906 : ?? | Grande Lorenzo #Sonego! ?? E in bocca al lupo anche per la finale nel doppio ?? P.S. Ricordati che stasera c’è… - SuperTennisTv : ??Prima finale sulla terra! ?? Lorenzo Sonego è il 2° italiano dopo Seppi a giocare una finale su tutte le superfic… - pierretennis1 : RT @federtennis: ?? Il primo titolo tutto tricolore di Lorenzo #Sonego e Andrea #Vavassori chiude una giornata piena di emozioni al TC Cagli… - OA_Sport : #TENNIS Lorenzo Sonego, un giocatore completo: il piemontese è il 2° azzurro a centrare una Finale su tutte e tre l… -