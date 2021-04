LOL | Ciro Priello rompe il silenzio dopo la vittoria | le sue parole

Advertising

Corriere : Lol, chi è il vincitore Ciro: non ammesso ad Amici e la moglie blogger, 5 cose che... - AngMoon5 : RT @Masse78: Tutti ci ricorderemo di: Elio: Il tip tap e “Saranno cazzi miei?” Lillo: Posaman e “So Lillo” Ciro: La nonna che fischia Kati… - Beatricefeggi : RT @Masse78: Tutti ci ricorderemo di: Elio: Il tip tap e “Saranno cazzi miei?” Lillo: Posaman e “So Lillo” Ciro: La nonna che fischia Kati… - bimbantipatica : RT @Masse78: Tutti ci ricorderemo di: Elio: Il tip tap e “Saranno cazzi miei?” Lillo: Posaman e “So Lillo” Ciro: La nonna che fischia Kati… - infoitcultura : Lol: Chi ride è fuori, vince lo show successo di pubblico Ciro dei The Jackal -

Ultime Notizie dalla rete : LOL Ciro

I rapporti tra Mara Maionchi e Fedez Mara Maionchi e Fedez sono alla conduzione dichi ride è ... Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa,e Fru (i The Jackal), ...Insieme a lui ha partecipato a: chi ride è fuori anche Fru, sempre dei The Jackal. E il vincitore è stato proprioPriello che fino all'ultimo secondo è riuscito a non ridere, neanche quando ...Vincitore contro ogni previsione – colui che si è aggiudicato 100.000 euro da devolvere in beneficenza – è stato Ciro dei The Jackal. Le prime vittime, dopo neanche un paio d’ore di gioco, sono state ...Ciro Priello: la #terzobracciochallenge coglie tutti di sorpresa! Ciro Priello e Gianluca Fru, inseriti nel cast della prima edizione di LOL: Chi ride è fuori, sono due dei componenti dei The Jackal, ...