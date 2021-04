Lol- Chi ride è fuori, Nino Frassica senza mezzi termini “Hanno bisogno di …” (Di sabato 10 aprile 2021) Lol- Chi ride è fuori è sicuramente il Game show più popolare del momento e del quale se ne parla in ogni dove. Sono veramente in pochi coloro che ancora non conoscono questo nuovo programma, che consiste nel rinchiudere ben 10 comici all’interno di una casa-teatro per circa 6 ore consecutive. L’obiettivo di ciascun concorrente è sicuramente quello di far ridere gli altri, utilizzando qualsiasi mezzo a sua disposizione ovvero gag, battute e oggetti presenti all’interno dello studio e/o portati dall’esterno. Nel momento in cui un concorrente dovesse sorridere o comunque fare delle smorfie, viene inizialmente ammonito e poi eliminato completamente dal gioco. Lol-Chi ride è fuori, tutti pazzi per il game show Questo show sembra aver completamente rapito milioni di ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) Lol- Chiè sicuramente il Game show più popolare del momento e del quale se ne parla in ogni dove. Sono veramente in pochi coloro che ancora non conoscono questo nuovo programma, che consiste nel rinchiudere ben 10 comici all’interno di una casa-teatro per circa 6 ore consecutive. L’obiettivo di ciascun concorrente è sicuramente quello di farre gli altri, utilizzando qualsiasi mezzo a sua disposizione ovvero gag, battute e oggetti presenti all’interno dello studio e/o portati dall’esterno. Nel momento in cui un concorrente dovesse sorre o comunque fare delle smorfie, viene inizialmente ammonito e poi eliminato completamente dal gioco. Lol-Chi, tutti pazzi per il game show Questo show sembra aver completamente rapito milioni di ...

Advertising

marciocapatonda : Cara @PrimeVideoIT sogno una nuova edizione di #LOL che chiamerei OLO (only laugh once) con Sgarbi, Salvini, Mughin… - pisto_gol : Raimondo Vianello mi diceva che far ridere è una delle cose più difficili che ci sia. Complimenti a tutti gli autor… - Corriere : «LOL...»: siamo sicuri che sia così divertente? Quattro motivi per cui non fa ridere invece per niente - max__is : Lol Chi Ride è Fuori se fosse stato trasmesso da Mediaset (parte 2) #lol - parenti invitati in studio per incoraggi… - iamgivls : RT @marciocapatonda: Cara @PrimeVideoIT sogno una nuova edizione di #LOL che chiamerei OLO (only laugh once) con Sgarbi, Salvini, Mughini,… -