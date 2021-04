Lol – Chi ride è fuori, come sarebbe la versione politica dello show? Il video del Terzo segreto di satira (Di sabato 10 aprile 2021) Cinque partiti (Pd, Fratelli d’Italia, Movimento 5 stelle, Forza Italia e Lega), per altrettante prove. È Lol Politik, la versione politica (e satirica) dello show di Amazon Prime, Lol – Chi ride è fuori, creata dal collettivo di autori e attori del Terzo segreto di satira: “Avete visto Lol? Questo è un ottimo spin-off” video Facebook/Terzo segreto di satira L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Cinque partiti (Pd, Fratelli d’Italia, Movimento 5 stelle, Forza Italia e Lega), per altrettante prove. È Lol Politik, la(e satirica)di Amazon Prime, Lol – Chi, creata dal collettivo di autori e attori deldi: “Avete visto Lol? Questo è un ottimo spin-off”Facebook/diL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

marciocapatonda : Cara @PrimeVideoIT sogno una nuova edizione di #LOL che chiamerei OLO (only laugh once) con Sgarbi, Salvini, Mughin… - pisto_gol : Raimondo Vianello mi diceva che far ridere è una delle cose più difficili che ci sia. Complimenti a tutti gli autor… - Corriere : «LOL...»: siamo sicuri che sia così divertente? Quattro motivi per cui non fa ridere invece per niente - ilfattovideo : Lol – Chi ride è fuori, come sarebbe la versione politica dello show? Il video del Terzo segreto di satira - rav3nclown : ah ora ho capito di chi state parlando lol -