LIVE Vettori-Holland, MMA in DIRETTA: l’azzurro sfida il n.10, sognando il Mondiale! (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’incontro – Chi è Marvin Vettori – Chi è Kevin Holland – Quanto guadagna Marvin Vettori? Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Marvin Vettori vs Kevin Holland, main event della Fight Night UFC. A Las Vegas (USA) andrà in scena un grande spettacolo di MMA (arti marziali miste) e il fighter italiano vorrà regalare grande spettacolo in un incontro determinante per la sua carriera. Il trentino, reduce dallo spettacolare successo contro Kevin Hermansson cinque mesi fa, andrà a caccia di una vittoria per continuare a inseguire il titolo mondiale. Il nostro portacolori è infatti sesto nel ranking dei pesi medi e ha tutte le carte in regola per poter ambire a un incontro con ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione dell’incontro – Chi è Marvin– Chi è Kevin– Quanto guadagna Marvin? Buonasera e benvenuti alladi Marvinvs Kevin, main event della Fight Night UFC. A Las Vegas (USA) andrà in scena un grande spettacolo di MMA (arti marziali miste) e il fighter italiano vorrà regalare grande spettacolo in un incontro determinante per la sua carriera. Il trentino, reduce dallo spettacolare successo contro Kevin Hermansson cinque mesi fa, andrà a caccia di una vittoria per continuare a inseguire il titolo mondiale. Il nostro portacolori è infatti sesto nel ranking dei pesi medi e ha tutte le carte in regola per poter ambire a un incontro con ...

Advertising

DAZN_IT : Back in the days con le esultanze di Marvin dopo le sue vittorie più iconiche in UFC ?? 20 agosto 2016: ?? Uda 13 lug… - tuitter_lovers : RT @lucarallo: 'Dovremo incamerare intelligenza naturale ed artificiale. La sfida si basa su tre vettori: modalità tecnologia ambientale co… - socialmediacosi : RT @lucarallo: 'Dovremo incamerare intelligenza naturale ed artificiale. La sfida si basa su tre vettori: modalità tecnologia ambientale co… - JacopoFortino : RT @lucarallo: 'Dovremo incamerare intelligenza naturale ed artificiale. La sfida si basa su tre vettori: modalità tecnologia ambientale co… - mauro_gianca : RT @lucarallo: 'Dovremo incamerare intelligenza naturale ed artificiale. La sfida si basa su tre vettori: modalità tecnologia ambientale co… -