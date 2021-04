LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: avanti Armeria e Rotolo, eliminato Samuele Baliva (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.20 Niente da fare per Samuele Baliva, che viene sconfitto per 7-17 da Robak ed esce agli ottavi di finale. 9.17 Avanza agli ottavi di finale il greco Tsipounis, che ha dominato il match contro il rumeno Ion (4-23). 9.14 A inizio terzo round Samuele Baliva è sotto 4-7 contro Robak. 9.12 Ecco un altro qualificato agli ottavi della categoria -74 kg: è il cipriota Pilavakis, che ha battuto per 12-9 l’isrealiano Sasson. 9.09 Scende sul tatami ora Samuele Baliva, che sfiderà il polacco Robak nei sedicesimi di finale dei -74 kg. 9.07 Ecco anche il secondo qualificato nella categoria -74 kg: si tratta dell’azero Taghizade, che ha sconfitto per 9-7 il francese Bouthouyak. 9.03 Appena iniziato il match tra il rumeno ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.20 Niente da fare per, che viene sconfitto per 7-17 da Robak ed esce agli ottavi di finale. 9.17 Avanza agli ottavi di finale il greco Tsipounis, che ha dominato il match contro il rumeno Ion (4-23). 9.14 A inizio terzo roundè sotto 4-7 contro Robak. 9.12 Ecco un altro qualificato agli ottavi della categoria -74 kg: è il cipriota Pilavakis, che ha battuto per 12-9 l’isrealiano Sasson. 9.09 Scende sul tatami ora, che sfiderà il polacco Robak nei sedicesimi di finale dei -74 kg. 9.07 Ecco anche il secondo qualificato nella categoria -74 kg: si tratta dell’azero Taghizade, che ha sconfitto per 9-7 il francese Bouthouyak. 9.03 Appena iniziato il match tra il rumeno ...

