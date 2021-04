LIVE – Roma-Bologna | Fonseca in conferenza stampa DIRETTA

(Di sabato 10 aprile 2021) La, reduce dalla vittoria con l’Ajax in Europa League, si prepara ad affrontare ilnel match valevole per il trentesimo turno del campionato di Serie A 2020/2021. Nella giornata odierna di sabato 10 aprile, il tecnico giallorosso Paulo, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LAAGGIORNA LA14.13 – Termina ladi. 14.12 – “Santon e Reynolds fanno parte dei convocati, sono ...

Il tecnico giallorosso alla vigilia della gara contro i rossoblu: "Difficile che possiamo recuperare Smalling per l'Ajax, Mkhitaryan si è allenato con noi oggi" ...Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna. Queste le sue parole: Sono due competizioni diverse. Come detto prima dell'Ajax noi ...