LIVE – Real Madrid-Barcellona 1-0 | Liga 2020 2021 DIRETTA

La DIRETTA LIVE di Real Madrid-Barcellona, match valido per la trentesima giornata della Liga 2020/2021. Clasico fondamentale per il campionato spagnolo visto che mai come quest'anno può valere lo scudetto. Da una parte i blancos terzi e in grande rimonta, dall'altra i blaugrana secondi: chi metterà pressione all'Atletico Madrid? Calcio d'inizio alle ore 21 di sabato 10 aprile. Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema. Barcellona: Ter Stegen, Dest, ...

