LIVE – Italia-Inghilterra 3-48: Rugby Sei Nazioni femminile 2021 risultato e punteggio in DIRETTA (Di sabato 10 aprile 2021) Allo stadio Lanfranchi di Parma (ore 15.00 di oggi, sabato 10 aprile), l'Italia ospita l'Inghilterra nel match valido per il secondo turno del Sei Nazioni femminile di Rugby. Le ragazze di Di Giandomenico sono chiamate ad un compito arduo, non a caso lo stesso coach ha dichiarato che "l'Inghilterra è la squadra da battere". Segui la DIRETTA scritta e gli aggiornamenti in tempo reale su Sportface.it per non perderti nulla dell'incontro. AGGIORNA LA DIRETTA ………………………. Italia – Inghilterra 3-48 64?- Rientra Barattini. 62?- META Inghilterra! Ospiti straripanti in questo secondo tempo. Dow trova la seconda meta personale. Scarratt converte. 60?- META Inghilterra! Rowland schiaccia a terra ...

