LIVE – Italia-Inghilterra 0-0: Rugby Sei Nazioni femminile 2021 risultato e punteggio in DIRETTA (Di sabato 10 aprile 2021) Allo stadio Lanfranchi di Parma (ore 15.00 di oggi, sabato 10 aprile), l’Italia ospita l’Inghilterra nel match valido per il secondo turno del Sei Nazioni femminile di Rugby. Le ragazze di Di Giandomenico sono chiamate ad un compito arduo, non a caso lo stesso coach ha dichiarato che “l’Inghilterra è la squadra da battere”. Segui la DIRETTA scritta e gli aggiornamenti in tempo reale su Sportface.it per non perderti nulla dell’incontro. AGGIORNA LA DIRETTA ………………………. Italia – Inghilterra 0-0 15.00- Si comincia. 14.50- Gentili lettori di Sportface, buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA di Italia-Inghilterra. Si comincia tra pochi minuti. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) Allo stadio Lanfranchi di Parma (ore 15.00 di oggi, sabato 10 aprile), l’ospita l’nel match valido per il secondo turno del Seidi. Le ragazze di Di Giandomenico sono chiamate ad un compito arduo, non a caso lo stesso coach ha dichiarato che “l’è la squadra da battere”. Segui lascritta e gli aggiornamenti in tempo reale su Sportface.it per non perderti nulla dell’incontro. AGGIORNA LA……………………….0-0 15.00- Si comincia. 14.50- Gentili lettori di Sportface, buon pomeriggio e benvenuti alladi. Si comincia tra pochi minuti. SportFace.

Advertising

UNICEF_Italia : “Buongiorno vita” il titolo del nuovo singolo del nostro Goodwill Ambassador @ilveroUltimo, e dell’evento in stream… - Emergenza24 : [10.04-15:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - paoloigna1 : RT @BarboniRock: Buon sabato a tutti: #nicola #barboni #rock #il #karaoke #musica #instalike #music #e #beautiful #italy #love #piazzasanto… - bi_disast3r : @Hogliannicheho l'ultima live di r4df3m italia è un concentrato di bifobia imbarazzante e c'è il caos in tl a rigua… - MetaLupoOff : Incredibile come la community possa sempre stupirti?? #blairwitch #streamer #twitchitalia #twitch #italia #live -