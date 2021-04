LIVE – Fortitudo Bologna-Pesaro 32-41, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 10 aprile 2021) Fortitudo Bologna e Carpegna Prosciutto Pesaro scendono in campo nella 26° giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. La squadra di Repesa cerca la svolta in casa delle effe che dopo un inizio terribile sono in piena corsa per andare ai playoff. L’anticipo prenderà il via sabato 10 aprile alle ore 20.00, su Sportface potrete seguire il confronto. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Fortitudo Bologna-Pesaro 32-41 15? – Prova a reagire Bologna, ma Zanotti firma il +11: 30-41 13? – Tripla di Filloy! Pesaro allunga, 27-36 11? – Break Pesaro! Massenat porta gli ospiti avanti sul 27-30 10? – Termina il primo quarto! Assoluta parità sul 25-25 10? – Tripla di ... Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021)e Carpegna Prosciuttoscendono in campo nella 26° giornata del campionato diA1. La squadra di Repesa cerca la svolta in casa delle effe che dopo un inizio terribile sono in piena corsa per andare ai playoff. L’anticipo prenderà il via sabato 10 aprile alle ore 20.00, su Sportface potrete seguire il confronto. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA32-41 15? – Prova a reagire, ma Zanotti firma il +11: 30-41 13? – Tripla di Filloy!allunga, 27-36 11? – Break! Massenat porta gli ospiti avanti sul 27-30 10? – Termina il primo quarto! Assoluta parità sul 25-25 10? – Tripla di ...

