LIVE Canottaggio, Europei 2021 in DIRETTA: Lodo-Vicino, Ruta-Oppo e Rodini-Cesarini in finale con autorità! (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SESSIONE MATTUTINA 11.06: Sono quattro le imbarcazioni azzurre che hanno raggiunto la finale questa mattina. Alle 12.35 è in programma la seconda sessione di gare di giornata. A più tardi 11.04: la Germania si aggiudica la seconda semifinale davanti a Ucraina e Svizzera che conquistano il posto in finale 10.58: Danimarca, Gbr, Svizzera, Germania, Ucraina, Francia al via della seconda semifinale del doppio pesi leggeri 10.57: L’Irlanda non molla un centimetro e vince, secondi gli azzurri che si qualificano per la finale e terza piazza per la Repubblica Ceca 10.55: L’Irlanda allunga ed è davanti ai 1500 metri, azzurri secondi e Spagna terza 10.54: A metà gara Irlanda, Italia e Spagna 10.52: Sono già in acqua ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA SESSIONE MATTUTINA 11.06: Sono quattro le imbarcazioni azzurre che hanno raggiunto laquesta mattina. Alle 12.35 è in programma la seconda sessione di gare di giornata. A più tardi 11.04: la Germania si aggiudica la seconda semidavanti a Ucraina e Svizzera che conquistano il posto in10.58: Danimarca, Gbr, Svizzera, Germania, Ucraina, Francia al via della seconda semidel doppio pesi leggeri 10.57: L’Irlanda non molla un centimetro e vince, secondi gli azzurri che si qualificano per lae terza piazza per la Repubblica Ceca 10.55: L’Irlanda allunga ed è davanti ai 1500 metri, azzurri secondi e Spagna terza 10.54: A metà gara Irlanda, Italia e Spagna 10.52: Sono già in acqua ...

