LIVE Canottaggio, Europei 2021 in DIRETTA: bene 4 senza e 4 di coppia maschile e femminile! 15 equipaggi azzurri in finale (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SESSIONE MATTUTINA 14.13: l'Olanda vince la seconda batteria precedendo Gran Bretagna e Polonia 14.08: Ucraina, Polonia, Gbr, Olanda, Russia e Francia al via nella seconda semifinale del quattro di coppia maschile che chiude il programma odierno 14.07: Gli azzurri gestiscono bene le forze nel finale e vincono senza troppe difficoltà la prima semifinale, secondo posto per l'Estonia, terzo per la Lituania 14.04: A metà gara Italia, Estonia e Repubblica Ceca 14.03: Italia davanti ai 500 metri con margine 14.00: C'è l'ultimo equipaggio azzurro in gara, il quattro di coppia maschile nella prima

