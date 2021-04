LIVE – Bollettino oggi, sabato 10 aprile: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA) (Di sabato 10 aprile 2021) Vi proponiamo il LIVE e la DIRETTA scritta dei contagi aggiornati in Italia nella giornata di sabato 10 aprile. Nessuna zona gialla dopo le festività pasquali: dopo le ultime indicazioni del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità sono dodici le regioni/province autonome in zona arancione e nove in rossa. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui il LIVE su Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL Bollettino AGGIORNA LA DIRETTA DATI NAZIONALI DI IERI: 18.938 nuovi contagi, 718 morti (ricalcolo Sicilia), 26.175 guariti, 215.504 tamponi molecolari, 3.603 in terapia intensiva Di seguito c’è ... Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) Vi proponiamo ile lascritta deiin Italia nella giornata di10. Nessuna zona gialla dopo le festività pasquali: dopo le ultime indicazioni del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità sono dodici le regioni/province autonome in zona arancione e nove in rossa. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI IERI: 18.938 nuovi, 718 morti (ricalcolo Sicilia), 26.175 guariti, 215.504 tamponi molecolari, 3.603 in terapia intensiva Di seguito c’è ...

