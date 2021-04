L’Italia si tinge di arancione | sei Regioni lasciano il rosso Tonfo della Sardegna | da bianco a lockdown in un mese

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 10 aprile 2021) Roma, 10 apr — Altre seidello Stivale abbandonano ilper diventare, lasciandone solo 4 in zona rossa, limitate cioè da restrizioni più severe per contenere il diffondersi del coronavirus. La nuova cartina delsuddivisa a fasce di colore andrà in vigore dal 12 aprile. Rimangono nella fascia più alta di rischio e soggetta a maggiori restrizioni la Campania, la Puglia e la Valle d’Aosta a cui si aggiunge la, retrocessa in unda zona bianca a rossa. Tornano arancioni Lombardia, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana. La decisione dei cambi di colore, come di consueto è arrivata da Iss e ministeroSalute in seguito alla diffusione dei dati sul contagio in Italia. Il bollettino di ieri ...