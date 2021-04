L'Italia sarà più arancione da lunedì (Di sabato 10 aprile 2021) Dalla prossima settimana soltanto Val d'Aosta, Puglia, Campania e Sardegna saranno in zona rossa insieme ad alcune microzone provinciali. Nel resto del paese riapriranno parrucchieri, negozi e scuole ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 10 aprile 2021) Dalla prossima settimana soltanto Val d'Aosta, Puglia, Campania e Sardegna saranno in zona rossa insieme ad alcune microzone provinciali. Nel resto del paese riapriranno parrucchieri, negozi e scuole ...

Advertising

Azione_it : Andiamo avanti con la nostra battaglia per l'Italia seria, quella che lavora, produce, studia e fatica. Puoi farlo… - Agenzia_Italia : Per Lagarde ci sarà un rimbalzo dell'economia europea nella seconda metà del 2021 - ricpuglisi : Sarà divertente leggere e commentare in pubblico il libro di @robersperanza, acquistato ieri su Amazon Spagna e rit… - zebda78 : RT @CBugliano: In Italia, la vera svolta delle vaccinazioni, avverrà quando sarà possibile vaccinarsi a pagamento (come già avviene per le… - Polina10460977 : @MatarellaSergio Mario Draghi e Sergio Mattarella voglio chiedere a voi due c'è differenza tra voi e la mafia e so… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia sarà Previsioni meteo, domenica con i nubifragi. Forte maltempo anche lunedì e martedi ... l'ennesima di questo weekend caratterizzato dal maltempo su diverse regioni d'Italia. La fase di instabilità proseguirà anche con l'inizio della nuova settimana: sarà una fase di forte maltempo . Il ...

L'Italia sarà più arancione da lunedì Dalla prossima settimana soltanto Val d'Aosta, Puglia, Campania e Sardegna saranno in zona rossa insieme ad alcune microzone provinciali. Nel resto del paese riapriranno parrucchieri, negozi e scuole ...

Vaccini, fallita l'immunità in estate: l'Italia al 30 giugno sarà appena al... ilmattino.it ... l'ennesima di questo weekend caratterizzato dal maltempo su diverse regioni d'. La fase di instabilità proseguirà anche con l'inizio della nuova settimana:una fase di forte maltempo . Il ...Dalla prossima settimana soltanto Val d'Aosta, Puglia, Campania e Sardegna saranno in zona rossa insieme ad alcune microzone provinciali. Nel resto del paese riapriranno parrucchieri, negozi e scuole ...