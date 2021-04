L'Italia arancione torna a respirare: "Apertura meditata o si torna indietro" (Di sabato 10 aprile 2021) Francesca Galici Da lunedì il nostro Paese si tinge di arancione. Ma Locatelli avverte: serve criterio. "Non vanifichiamo tutti i sacrifici fatti" Nelle prossime ore gran parte dell'Italia torna arancione, eccezion fatta per la Puglia, la Campania e la Val d'Aosta che restano rosse e per la Sardegna che, invece, lo diventa. Le chiusure delle scorse settimane hanno sortito l'effetto desiderato e il Paese può iniziare a tirare un sospiro di sollievo anche se l'allerta non dev'essere ancora abbassata, altrimenti il rischio è quello di veder nuovamente crescere i ricoveri negli ospedali e i decessi. Lo dice chiaramente Franco Locatelli, coordinatore del Cts, in un'intervista al Corriere della sera. "Guai se pensassimo che siamo completamente fuori dal problema. Ci ritroveremmo alla ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 aprile 2021) Francesca Galici Da lunedì il nostro Paese si tinge di. Ma Locatelli avverte: serve criterio. "Non vanifichiamo tutti i sacrifici fatti" Nelle prossime ore gran parte dell', eccezion fatta per la Puglia, la Campania e la Val d'Aosta che restano rosse e per la Sardegna che, invece, lo diventa. Le chiusure delle scorse settimane hanno sortito l'effetto desiderato e il Paese può iniziare a tirare un sospiro di sollievo anche se l'allerta non dev'essere ancora abbassata, altrimenti il rischio è quello di veder nuovamente crescere i ricoveri negli ospedali e i decessi. Lo dice chiaramente Franco Locatelli, coordinatore del Cts, in un'intervista al Corriere della sera. "Guai se pensassimo che siamo completamente fuori dal problema. Ci ritroveremmo alla ...

Advertising

Agenzia_Italia : Sei Regioni passano in arancione, La Sardegna va in rosso - olympiagiannini : RT @andreasso1951: Dopo tre giorni in zona rossa, durante le festività pasquali, da oggi 6 aprile torna la suddivisione in due fasce dell’I… - edoardo_go : RT @sempreciro: Secondo me non è giusto dare la colpa dei ritardi nel piano vaccini al Generale #Figliuolo. Lui ha pure detto 'Vaccinate i… - SorellaBaderla : RT @eliadallaglio: #Gruber chiede se non è un azzardo che l'Italia diventi arancione... Massì rimaniamo in zona rossa ancora per un po' di… - 8foctdr67 : RT @CalloriFabio: Io dico che un problema c’è ed è serio. Dopo una settimana di proteste di piazza, come per miracolo, l’Italia diventa qua… -