«L’Isola dei Famosi 2021» | Beppe Braida si ritira Ecco i nuovi naufraghi

(Di sabato 10 aprile 2021) L’avventura di Beppe Braida all’Isola dei Famosi si esaurisce nel giro di un mese: nella giornata di venerdì 9 aprile lo storico comico di Zelig decide, infatti, di ritirarsi per gravi motivi famigliari sopraggiunti nelle ultime ore e spiegati ai naufraghi dallo stesso Braida subito dopo l’annuncio. «Hanno ricoverato mio padre ha preso il Covid e non so come sta. Forse l’ha preso anche mia madre. Non posso stare qui in questa situazione, mi spiace» ha rivelato Braida ai compagni, provocando commozione e tristezza. https://twitter.com/IsolaDeiFamosi/status/1380822865751203840