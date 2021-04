Lione-Angers (domenica 11 aprile, ore 21): convocati, formazioni ufficiali, quote, pronostici. Garcia senza Aouar e Kadewere, Moulin in emergenza a centrocampo (Di sabato 10 aprile 2021) Ultimo incontro in programma in questa trentaduesima giornata di Ligue 1, e conclude il turno la sfida tra il Lione di Garcia e l’Angers. Un pareggio che sa di mezza sconfitta quello ottenuto contro il Lens nell’ultimo turno: non tanto per il valore dell’avversario, quanto per i risultati dagli altri campi che fanno gridare all’occasione InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 10 aprile 2021) Ultimo incontro in programma in questa trentaduesima giornata di Ligue 1, e conclude il turno la sfida tra ildie l’. Un pareggio che sa di mezza sconfitta quello ottenuto contro il Lens nell’ultimo turno: non tanto per il valore dell’avversario, quanto per i risultati dagli altri campi che fanno gridare all’occasione InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Lione-Angers (domenica 11 aprile, ore 21): convocati, formazioni ufficiali, - ilveggente_it : ?? #LIGUE1 #Lione Vs #Angers partita valida per la 32° giornata della Ligue 1 Scopri i nostri pronostici e le pro… - ilveggente_it : ?? Tutti I #pronostici sportivi delle gare della 32° giornata di #LIGUE1. ?? - infobetting : Lione-Angers (domenica 11 aprile, ore 21): formazioni, quote, pronostici - Calciodiretta24 : Lione – Angers: dove vedere la diretta live e risultato -