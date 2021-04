L'India chiuderà il caso dei due marò italiani con un risarcimento da 1,1 mln (Di sabato 10 aprile 2021) La Corte suprema Indiana chiuder il caso dei due mar italiani , Salvatore Girone e Massimiliano Latorre , dopo che l Italia avr versato il risarcimento concordato per i pescatori vittime dell ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 10 aprile 2021) La Corte supremana chiuder ildei due mar, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre , dopo che l Italia avr versato ilconcordato per i pescatori vittime dell ...

Advertising

Ultron65 : RT @agenzia_nova: #India #Italia Il procuratore generale ha dichiarato che in giornata saranno indicate al governo italiano le coordinate… - DiplomaziaTW : RT @agenzia_nova: #India #Italia Il procuratore generale ha dichiarato che in giornata saranno indicate al governo italiano le coordinate… - l_dolci : RT @agenzia_nova: #India #Italia Il procuratore generale ha dichiarato che in giornata saranno indicate al governo italiano le coordinate… - agenzia_nova : #India #Italia Il procuratore generale ha dichiarato che in giornata saranno indicate al governo italiano le coor… -