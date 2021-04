Linda Raimondo | chi è l’aspirante astronauta

Leggi su ck12

(Di sabato 10 aprile 2021) Mentre i coetanei si dedicavano alle “cose da ragazzi”,a 12 anni si intratteneva con Margherita Hack. Ha 21 sogna di fare l’nasce a Torino nel 1999, ha soltanto 21 anni ma un carnet ricco di esperienze e un futuro pieno di aspettative. Studentessa di fisica all’Università di Torino, fin dall’infanzia ha sempre avuto un pensiero fisso: l’astronomia. “Frequentavo le medie ed era il momento in cui i miei compagni scoprivano Facebook. Io, invece, preferivo usare Skype per le videochiamate. Così, quasi per scherzo, un giorno cercai il profilo di Margherita Hack su Skype. Con quella che oggi riconosco essere una certa dose di incoscienza, avviai una videochiamata”. Dopo qualche squillo, sullo schermo del pc di...