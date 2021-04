Liga, Real Madrid-Barcellona 2-1: Benzema e Kroos regalano il successo ai Blancos. La classifica aggiornata (Di sabato 10 aprile 2021) La super sfida tra Real Madrid e Barcellona si conclude col punteggio di 2-1.Liga, Dembelè salva il Barcellona: 1-0 al Valladolid, l’Atletico Madrid a -1. La classifica aggiornataUna partita giocata sotto una pioggia torrenziale, che ha colpito lo stadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas. Una sfida aperta, divertente e ricca di occasioni da una parte e dall'altra. Il Real Madrid si è dimostrato più squadra e ha impattato meglio la partita trovando due reti nella prima mezzora di gioco con Karim Benzema e Toni Kroos. Il Barça ha provato a reagire ma si è dovuto arrendere a Thibaut Courtois, che ha più volte disinnescato le azioni pericolose dei blaugrana. La rete per la squadra di Ronald ... Leggi su mediagol (Di sabato 10 aprile 2021) La super sfida trasi conclude col punteggio di 2-1., Dembelè salva il: 1-0 al Valladolid, l’Atleticoa -1. LaUna partita giocata sotto una pioggia torrenziale, che ha colpito lo stadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas. Una sfida aperta, divertente e ricca di occasioni da una parte e dall'altra. Ilsi è dimostrato più squadra e ha impattato meglio la partita trovando due reti nella prima mezzora di gioco con Karime Toni. Il Barça ha provato a reagire ma si è dovuto arrendere a Thibaut Courtois, che ha più volte disinnescato le azioni pericolose dei blaugrana. La rete per la squadra di Ronald ...

