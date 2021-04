Liga 2020 2021 | il Levante vince e inguaia l’Eibar

Leggi su sportface

(Di sabato 10 aprile 2021) Sconfitta casalinga pesante per, nella 30esima giornata della. I padroni di casa vengono battuti per 0-1 dal, e non tengono, così, il passo dell’Huesca, vittorioso ieri contro l’Elche. Decide il gol di de Frutos negli ultimi secondi del primo tempo, bravo a girare in rete di sinistro un cross arretrato di Clerc.rimane così in ultima posizione, a 23 punti, -4 rispetto all’Huesca che occupa ora la quartultima posizione che vuol dire salvezza. Ilinvece sale a 38 punti, e ritrova la vittoria dopo due sconfitte consecutive. SportFace.