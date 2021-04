Libri, la Campania protagonista nello speciale di Meridiani Montagne che svela il “Sentiero Italia Cai” (Di sabato 10 aprile 2021) Uno speciale di Meridiani Montagne in uscita martedì 13 aprile celebra, in anteprima, la nascita del Sentiero Italia CAI. Una storia Italiana lunga e bellissima, nata agli inizi degli anni ottanta dalla visione sognatrice di un gruppo di camminatori esperti, che ha purtroppo rischiato di finire nel dimenticatoio. A “salvarla” i soci e i volontari del Club Alpino Italiano che, come per le migliori invenzioni, si sono prodigati per trasformare un’eccezionale idea in un patrimonio collettivo da lasciare alle generazioni future. Il risultato e? un tracciato completo, da nord a sud e isole comprese, segnalato e mantenuto con cura: “un’autostrada verde” di oltre 7 mila chilometri con circa 500 tappe in 20 regioni. Un maestoso viaggio a piedi in alta quota – destinato a ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 aprile 2021) Unodiin uscita martedì 13 aprile celebra, in anteprima, la nascita delCAI. Una storiana lunga e bellissima, nata agli inizi degli anni ottanta dalla visione sognatrice di un gruppo di camminatori esperti, che ha purtroppo rischiato di finire nel dimenticatoio. A “salvarla” i soci e i volontari del Club Alpinono che, come per le migliori invenzioni, si sono prodigati per trasformare un’eccezionale idea in un patrimonio collettivo da lasciare alle generazioni future. Il risultato e? un tracciato completo, da nord a sud e isole comprese, segnalato e mantenuto con cura: “un’autostrada verde” di oltre 7 mila chilometri con circa 500 tappe in 20 regioni. Un maestoso viaggio a piedi in alta quota – destinato a ...

Ultime Notizie dalla rete : Libri Campania Vaccino Covid Campania, lettera dell'ex prof della Federico II: 'Fragile, aspetto dose dal 13 marzo' ... del professor Silvio de Majo, docente di Storia Economia per lunghi anni della Facoltà di Lettere e Filosofia e poi di Economia, alla Federico II di Napoli, e autore di numerosi saggi e libri di ...

McCormick: democrazia machiavelliana Su di lui ha pubblicato già due libri e, a quanto so, un terzo è in preparazione " un vero record ... Il cognome di mia nonna era Schiavone e i suoi genitori venivano dalla Campania. Ogni volta che all'...

Addio al filosofo Ernesto Paolozzi, grande studioso di Croce E' scomparso improvvisamente il filosofo Ernesto Paolozzi, 67 anni già consigliere comunale e docente dell''Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. L' Amministrazione Comunale di Napoli esprime "p ...

Addio al filosofo Ernesto Paolozzi, grande studioso di Croce E' scomparso improvvisamente il filosofo Ernesto Paolozzi, 67 anni già consigliere comunale e docente dell''Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. L' Amministrazione Comunale di Napoli esprime "p ...

