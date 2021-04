“L’ha fatto davvero”. Il gestaccio a Canzone segreta. Gelo durante la sorpresa di Orietta Berti (Di sabato 10 aprile 2021) Altra puntata piena di emozioni quella di Canzone segreta condotta da Serena Rossi. Al centro dello studio la poltrona bianca, elemento iconico e identificativo del programma, dalla quale ogni settimana passano ospiti del mondo della musica, cinema e televisione, ognuno accompagnato dalle prime note della sua Canzone del cuore in un mondo costruito con i suoi ricordi più intimi. In questa puntata anche la conduttrice a sorpresa è stata protagonista insieme ai suoi ospiti. Sul palco la sorella e i genitori, mentre Tosca intonava ‘Io che amo solo te’, la Canzone segreta di Serena Rossi. E alla fine è entrato Davide Devenuto, il suo compagno: la conduttrice si è letteralmente tuffata tra le braccia del padre di suo figlio Diego, 4 anni. “Non ci credo, non sapevo nulla”, ha detto. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Altra puntata piena di emozioni quella dicondotta da Serena Rossi. Al centro dello studio la poltrona bianca, elemento iconico e identificativo del programma, dalla quale ogni settimana passano ospiti del mondo della musica, cinema e televisione, ognuno accompagnato dalle prime note della suadel cuore in un mondo costruito con i suoi ricordi più intimi. In questa puntata anche la conduttrice aè stata protagonista insieme ai suoi ospiti. Sul palco la sorella e i genitori, mentre Tosca intonava ‘Io che amo solo te’, ladi Serena Rossi. E alla fine è entrato Davide Devenuto, il suo compagno: la conduttrice si è letteralmente tuffata tra le braccia del padre di suo figlio Diego, 4 anni. “Non ci credo, non sapevo nulla”, ha detto. ...

