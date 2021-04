Lewandoski su Haaland: “Può diventare l’attaccante più forte al mondo, ma io voglio rimanere al top ancora a lungo” (Di sabato 10 aprile 2021) Al momento sono tra i due attaccanti più quotati al mondo. Uno è a inizio carriera, l’altro va verso la fine. Lewandowski e Haaland sono il re e il principe della Bundesliga. Nonostante la differenza di età, lo stesso bomber del Bayern Monaco ha così parlato, elogiando ed incoronando come suo successore, del giovane norvegese ai microfoni di CBS Sports su Paramount +: ““Haaland è un grande calciatore. ancora molto giovane e con tantissimo potenziale. Se lo guardi in faccia vedi quanta fame abbia. E quanta voglia ci sia nel segnare tanti gol. Ha sicuramente l’opportunità di diventare il miglior attaccante del mondo. Attenzione però, perché quando tutto va bene non è sempre facile. Segna tanti gol ma è molto giovane. Personalmente credo sia fantastico avere un talento simile in ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Al momento sono tra i due attaccanti più quotati al. Uno è a inizio carriera, l’altro va verso la fine. Lewandowski esono il re e il principe della Bundesliga. Nonostante la differenza di età, lo stesso bomber del Bayern Monaco ha così parlato, elogiando ed incoronando come suo successore, del giovane norvegese ai microfoni di CBS Sports su Paramount +: ““è un grande calciatore.molto giovane e con tantissimo potenziale. Se lo guardi in faccia vedi quanta fame abbia. E quanta voglia ci sia nel segnare tanti gol. Ha sicuramente l’opportunità diil miglior attaccante del. Attenzione però, perché quando tutto va bene non è sempre facile. Segna tanti gol ma è molto giovane. Personalmente credo sia fantastico avere un talento simile in ...

Ultime Notizie dalla rete : Lewandoski Haaland Il Bayern vola con Lewandowski: 4 - 0 allo Stoccarda ... l'Eintracht Francoforte ha strapazzato l'Union Berlino con un netto 5 - 2 favorito dalla doppietta di Andre Silva, che con 21 reti viaggia a braccetto con Haaland. Il fenomeno norvegese, pure a ...

Bayern Monaco - Borussia Dortmund 4 - 2: diretta live e risultato finale In attacco come unica punta Lewandoski, alle sue spalle Sané, Musiala e Coman. Il Borussia Dortmund ... In attacco come ali Reus e Sancho con Reybna trequartista dietro all'unica punta Haaland. BAYERN ...

Lewa incorona Haaland: "Può diventare l'attaccante più forte al mondo" La Gazzetta dello Sport Lewa incorona Haaland: "Può diventare l'attaccante più forte al mondo" Il polacco del Bayern sul rivale del Dortmund, destinato a passare a Real o Barça: "Ha potenziale gigantesco ed è ancora giovane. Ma io voglio restare ad alto livello per tanti anni..." ...

LEWA: "VOGLIO GIOCARE TANTI ANNI AD ALTI LIVELLI" Sono felice di essere dove sono". L'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski parla così in un'intervista a CBS Sport del suo rivale del Borussia Dortmund, Erling Haaland. "E' un grande ...

