L’Eredità | Francesco Caiafa | lo strano mestiere del nuovo campione

Leggi su ck12

(Di sabato 10 aprile 2021), nel tv-game di Rai1 presentato da Flavio Insinna c’è un. E’ di Napoli ma vive a Roma e svolge un lavoro alquanto singolare( Screen)Nel corso della puntata di venerdì 9 aprile, a diventareè statodi Napoli. Arrivato al gioco finale della Ghigliottina, però, non è riuscito a portare a casa il montepremi che valeva 28.750 euro. A incuriosire il pubblico da casa è il lavoro svolto da. Infatti ilè un educatore nel campo delle criptovalute e sogna di pubblicare un suo libro di poesie. View this post on ...