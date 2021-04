“L’erede dei Savoia è lei”: chi è la “regina” d’Italia Vittoria di Savoia (Di sabato 10 aprile 2021) Il futuro dei Savoia è rosa. Vittorio Emanuele di Savoia e figlio Emanuele Filiberto hanno sancito l’ingresso delle donne nella linea di successione della casa reale. L’erede designata è la 17enne Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto. “È anacronistico, in una società che riconosce la parità di genere, pensare che in casa Savoia si discriminino le donne”, le parole con cui Emanuele Filiberto, al Corriere della Sera, ha anticipato la decisione contenuta nei documenti diffusi oggi su Facebook. La validità della legge salica è stata subito contestata dal Consiglio di Presidenza della Consulta dei Senatori del Regno, organismo di cui fa parte anche il principe Amedeo di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Il futuro deiè rosa. Vittorio Emanuele die figlio Emanuele Filiberto hanno sancito l’ingresso delle donne nella linea di successione della casa reale.designata è la 17ennedi, figlia di Emanuele Filiberto. “È anacronistico, in una società che riconosce la parità di genere, pensare che in casasi discriminino le donne”, le parole con cui Emanuele Filiberto, al Corriere della Sera, ha anticipato la decisione contenuta nei documenti diffusi oggi su Facebook. La validità della legge salica è stata subito contestata dal Consiglio di Presidenza della Consulta dei Senatori del Regno, organismo di cui fa parte anche il principe Amedeo di ...

